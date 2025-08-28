Köksbiträde för behovsanställning
2025-08-28
Vi söker för kunds räkning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergförskolan Vega 1 i Haninge består av fem avdelningar och har plats för 97 barn. Vi arbetar projektinriktat där varje arbetslag följer barens nyfikenhet och intressen. Vi är ute två gånger om dagen och menar att allt man kan göra inne kan man göra ute.
Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för både stora och små. Med ett engagerat bemötande gentemot vårdnadshavare, barn och kollegor bygger vi goda relationer. Våra utarbetade rutiner och tydliga strukturer bidrar till trygghet för alla
Raoul Wallenbergförskolan Vega 2 i Haninge består av fem avdelningar och har plats för 97 barn. Vi arbetar projektinriktat där varje arbetslag följer barens nyfikenhet och intressen. Vi är ute två gånger om dagen och menar att allt man kan göra inne kan man göra ute.
Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för både stora och små. Med ett engagerat bemötande gentemot vårdnadshavare, barn och kollegor bygger vi goda relationer. Våra utarbetade rutiner och tydliga strukturer bidrar till trygghet för alla.
Nu sökerett köksbiträdeför kortare uppdrag.
Vår mat lagas av Raouls kök och levereras till förskolan. Du tar emot maten och arbetar själv i köket. Vi är två förskolor som ligger nära varandra och om behov finns kan du arbeta på båda förskolorna samma dag.
I arbetsuppgifterna ingår:
• Utportionering av mat och sallad
• Städning av köket
• Genomföra och dokumentera egenkontroll
• Hålla kontakt med kökschef på Raouls kök
• Genomföra veckobeställningar och ta emot leveranser
• Samarbeta med pedagogerna
Vem är du?
Vi söker ett köksbiträde med erfarenhet av arbete i mottagningskök i förskolan.
Du har goda kunskaper/utbildning om specialkost, livsmedelshygien, egenkontroll och de lagar och rekommendationer som styr arbetet med livsmedel i förskolan. Du är ordningsam, noggrann, effektiv och positiv.
Meriterande:
• Stor egen drivkraft med förmågan att se möjligheter
• Mål- och resultatinriktad
• Flexibel och stresstålig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• En närvarande ledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• Gratis pedagogisk lunch.
Tjänsten som köksbiträde är en behovsanställning där du blir kontaktad när behov finns på förskolan. Vi försöker alltid att ha framförhållning, men om behov uppstår kan vi höra av oss samma morgon då vi behöver en ersättare till en personal som är sjuk.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som exempelvis studerar på deltid. Du kommer att få en bra introduktion och stöd av ordinarie personal.
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-28Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 8 september 2025.
Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
