Köksbiträde
Hamu Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-07-02
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Vi på Restaurang HAMU söker nu en ny stjärna till vårt team! Om du letar efter en varierad roll där du får utlopp för både din passion för mat och din sociala talang, då har du hittat helt rätt. Vi söker ett köksbiträde som trivs med att jobba "hybrid" – det vill säga att du ena stunden förbereder och lagar mat i köket, för att i nästa stund kliva ut i matsalen och ge våra gäster ett fantastiskt bemötande i serveringen.
Hos oss blir du en nyckelperson i att skapa den där varma, välkomnande atmosfären som Restaurang HAMU är känd för. Vi tror att du är en lagspelare som är stresstålig, flexibel och sprider positiv energi runtomkring dig. Du behöver inte vara en utbildad stjärnkock, men du ska ha ett genuint intresse för matlagning, vara noggrann med hygien och älska att ge service i världsklass. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är ett stort plus, men ditt driv och din personlighet väger allra tyngst. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och stora möjligheter att utvecklas. Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till oss redan idag, vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: hej@hamufood.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hamu Food AB
(org.nr 559389-5955)
Nordhemsgatan 28 (visa karta
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413 06 GÖTEBORG Jobbnummer
9990326