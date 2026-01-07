Köksbiträde
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu dig som vill vara med och leverera högklassig service inom skola.
Kost och service är en avdelning inom samhällsutvecklingsförvaltningen som riktar sig mot olika målgrupper inom
kommunen med målet att ge god service inom både lokalvård och kost, med bra mat
lagad från grunden. Vi jobbar ständigt för att skapa en trevlig måltidsupplevelse för alla våra
matgäster.
Du blir en del i vårt uppdrag att ge våra målgrupper ett välkomnande bemötande och service av hög kvalitet.
Varmt välkommen med din ansökan!

Dina arbetsuppgifter
• Tillaga och servera frukost, sköta salladsberedning och servera lunch samt mellanmål till våra målgrupper
inom skola.
• Ansvara för exempelvis diskning, egenkontroll av kök samt städning
av både kök och matsal.KvalifikationerKvalifikationer
• Erfaret köksbiträde.
Meriterande:
• Erfarenhet från kommunkök.
• B-körkort.
För tjänsten krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.Dina personliga egenskaper
• Du har ett gott öga för service och viljan att skapa en bra upplevelse med både kunder och personal i fokus.
• Du har ett bra bemötande och har lätt för att samarbeta med andra.
• Du är flexibel och lösningsorienterad.
• Du tar dig an uppkomna problem på ett lösningsorienterat sätt och har en positiv inställning till såväl utmaningar som andra människor.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Arbetstid måndag till fredag.
Kontaktinformation
Åke Remén, Kost och- service chef, 0680 - 176 27, ake.remen@herjedalen.se
Jonathan Guldbrandsen, Ansvarig chef, 0684 - 167 10, jonathan.guldbrandsen@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 070 - 327 08 58, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
846 31 Hede Ersättning
Fast lön
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se

Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
