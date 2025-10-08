Köksbiträde

Solle AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-08


Solle AB är ett familjeägt företag i Stockholm. Vi skapar innovativa maträtter som vi levererar till olika mataffärer.
Nu söker vi nya medarbetare främst för att hjälpa till paketera våra färdiga maträtter. Självklart kommer man som köksbiträde även hjälpa till i köket, förbereda råvaror, diska, städa m.m.
Du är en riktig lagspelare och tycker om att jobba i grupp. Du ser dig själv som social och gillar ett högt arbetstempo. Du är noggrann men samtidigt effektiv och tummar aldrig på kvalitet.
Arbetsplatsen ligger intill Svedmyra tunnelbana.
Vi jobbar just nu: Söndagar-Torsdagar. Vanligtvis kvällar från 15:00-23:30.

Tjänsten: 60-100%
Skriv köksbiträde i ämnet när ni skickar ansökan via mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: nanionigiri.sweden@gmail.com

Arbetsgivare
Solle AB (org.nr 559430-9709)
Grusåsgränd 1 (visa karta)
121 30  ENSKEDEDALEN

Jobbnummer
9546668

