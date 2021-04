Köksbiträde - Nordisk Sushi Jämtland AB - Restaurangbiträdesjobb i Östersund

Nordisk Sushi Jämtland AB / Restaurangbiträdesjobb / Östersund2021-04-04Vi söker ett köksbiträde till vår restaurang i Östersund.Tjänsten gäller främst som heltid men kan också erbjudas som deltid.Arbetet består av blandade uppgifter som att diska, servera m.m.Som person bör du vara engagerad, serviceinriktad, noggrann och snabb lärd samt ha ett genuint intresse för mat och kvalité.Välkommen med din ansökan till:Tel nr: 0728589275.Now we are looking for a restaurant assistant for our fine newly started restaurant in Östersund.task assignments dishes, serve with more.The service is mainly valid as full-time but can also be offered as part-time.As a person, you should be committed, service-oriented, accurate and fast learner and have a genuine interest in food and quality.Welcome with your application to:Phone no: 0728589275.2021-04-04Sista dag att ansöka är 2021-05-04Nordisk Sushi Jämtland ABPrästgatan 1983131 Östersund5671488