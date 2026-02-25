Köksassistent
2026-02-25
Charlottendals Catering söker en strukturerad och morgonpigg köksassistent som vill arbeta i ett engagerat team.
Som köksassistent ansvarar du för att förbereda och paketera mat som ska skickas ut för leverans till förskolor och skolor i Stockholms län. Arbetstiden är från kl. 03.00 och kräver att du trivs med att arbeta i ett högt tempo tidiga morgnar.
Vi söker dig som:
Är morgonpigg och kan börja arbeta från kl. 03.00
Har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Är noggrann, effektiv och stresstålig.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av liknande roll
Körkort (B)
Denna tjänst är på deltid med arbetstider mellan 03.00-10.00, men med goda möjligheter till en heltidstjänst. Denna tjänst tillträder omgående.
Charlottendals Catering producerar och levererar mat till förskolor och skolor i Stockholms län. Vi har vårt produktionskök i Bagarmossen varifrån arbetet sker och leveranserna utgår ifrån. Vi levererar mat till ett 30-tal förskolor om totalt ca 1400 portioner. Vårt fokus är att leverera goda, varierande och hälsosamma måltider till våra kunder. Med egna erfarenheter av arbete i förskolekök vet vi att den lunch barnen serveras under dagen är avgörande för att de ska orka med dagens utmaningar och upptäckter. Vårt mål är att barnen med nyfikenhet ska se fram emot lunchen och att den ska ge dem den smakupplevelse och näring de behöver för att klara av dagen på bästa sätt.
Låter denna tjänst som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: sofia@charlottendalscatering.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Charlottendals Catering AB
(org.nr 559404-1559) Jobbnummer
9762682