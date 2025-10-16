Köksassistent
Khera, Harshita / Restaurangbiträdesjobb / Trelleborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Trelleborg
2025-10-16
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Khera, Harshita i Trelleborg
Om jobbet:
Vi söker en pålitlig och erfaren person som kan ansvara för den dagliga driften av en liten snabbmatsrestaurang. Restaurangen serverar varmkorv, hamburgare, kaffe, kalla drycker och liknande snabbmat. De flesta produkter är färdiglagade och behöver endast värmas och serveras.
Du ska kunna arbeta självständigt och ta fullt ansvar för restaurangens dagliga rutiner - från matförberedelse och kundservice till kassa, städning och beställningar.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Förbereda, värma och servera snabbmat (t.ex. varmkorv, hamburgare, kaffe, kalla drycker).
Öppna och stänga restaurangen.
Hantera kundservice och försäljning vid kassan.
Sköta lager, beställningar och leveranser.
Hålla rent och följa hygien- och livsmedelsregler.
Göra dagliga rapporter och kassaavstämningar.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet inom restaurang- eller snabbmatsbranschen.
Erfarenhet av att leda eller ansvara för en restaurang eller butik.
Självständig, ansvarstagande och serviceinriktad.
Grundläggande kunskaper i livsmedelshygien.
Engelska krävs, svenska är meriterande.
Plats:
Trelleborg, 23161
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: khera.harshita@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kitchen Assistant". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khera, Harshita Arbetsplats
Polesmannen Jobbnummer
9559118