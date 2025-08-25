köksansvarig / restaurangchef
2025-08-25
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
Visa alla jobb hos Kinds Golfklubb i Svenljunga
Kinds GK söker köksansvarig / restaurangchef
Kinds GK är en golfklubb utanför Svenljunga med cirka 700 medlemmar. Vi driver vår restaurang i egen regi och söker nu en köksansvarig / restaurangchef som vill ta helhetsansvar för verksamheten och utveckla den vidare.
Som köksansvarig blir du en nyckelperson på klubben och får möjlighet att bygga ditt eget team inför kommande säsong. I nära samråd med VD/klubbchef planerar du både serveringen och rekryteringen av personal för att skapa en välfungerande och trivsam arbetsplats.
I rollen ingår bland annat:
Övergripande ansvar för restaurangens drift och servering
Planering och ledning av personal
I samarbete med VD/klubbchef planera menyer, servering och bemanning inför tävlingar och event
Rekrytera och utveckla ditt eget team
Ansvar för inköp, sortiment och lagerhållning
Uppföljning av budget och ekonomiskt ansvar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från café- eller restaurangverksamhet, gärna i en ledande roll
Är organiserad, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta
Har förmåga att leda och inspirera personal
Gillar att arbeta i en miljö där vardag varvas med event och tävlingar
Vi erbjuder:
Möjligheten att sätta din prägel på restaurangverksamheten
En unik arbetsmiljö i naturskön golfmiljö
Varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: klubbchef@kindsgk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinds Golfklubb
Åstarp (visa karta
)
512 93 SVENLJUNGA Arbetsplats
Kinds Golfklubb Kontakt
VD/Klubbchef
Oliver Sallander klubbchef@kindsgk.se Jobbnummer
9475107