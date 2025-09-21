Köks biträde ystad
2025-09-21
Köksbiträde sökes
L & L i Ystad AB
Köksbiträde
Kommun: Ystad
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Publicering­sdatum
2025-09-21

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
Köksbiträde - erfarenhet efterfrågas
Språk
Meriterande
Svenska
Engelska
Om jobbet
Vi söker personal som ansvarar för hantering, förberedning och enkla matlagning i det vietnamesiska och japanska köket till en mysig asiatisk restaurang mitt i Ystad. Personen ska ha grundläggande kunskap inom matlagning samt är serviceinriktad. Man ska tycka om att göra bra service och ser till att kunderna blir nöjda.
Tjänsten omfattar deltid/timanställning och möjlighet till fast anställning om personen känns rätt efter provanställning om 6 månader. Anställning förekommer på eftermiddag/kvällspass.
Det är meriterande om du har jobbat inom restaurangbranschen, och att tala vietnamesiska är ett krav.
Har du ingen erfarenhet inom branschen kan vi rekrytera dig. Viktigt för oss att du är serviceinriktad, välorganiserat och noggrann.
Om du tycker att bemötande med folk är avgörande är du välkommen att söka jobb hos oss.
En fördel om du bor i Ystad med omnejd.
Om anställningen

Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Hamngatan 11
27143 Ystad
Arbetsgivaren
L & L i Ystad AB

Kontaktuppgifter för detta jobb
Lina Tran
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

L & L i Ystad AB
(org.nr 559112-7104)
Hamngatan 11 (visa karta)
)
271 43 YSTAD

Jobbnummer
9518933