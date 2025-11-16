Kockbiträde / Köksassistent Möjlighet till Lönebidrag

Nguyen, Luc / Kockjobb / Laxå
2025-11-16


Kockbiträde / Köksassistent - Möjlighet till Lönebidrag

Arbetsplats: Laxå
Arbetstid: Deltid eller heltid - enligt överenskommelse
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2025-11-16

Om företaget
Vi är en trevlig och familjär restaurang i Laxå som söker en pålitlig och motiverad person som vill arbeta som kockbiträde. Vi erbjuder en lugn arbetsmiljö och tydliga arbetsuppgifter.

Vi välkomnar särskilt dig som har en funktionsnedsättning och är inskriven hos Arbetsförmedlingen samt kan gå via lönestöd (lönebidrag).

Dina arbetsuppgifter
* Förbereda råvaror (grönsaker, ris, nudlar, enklare moment)
* Hjälpa kocken vid behov
* Disk och enklare städning i köket
* Hålla ordning i kök och förvaringsutrymmen

Vi söker dig som
* Är noggrann, lugn och vill lära dig nya saker
* Kan arbeta i kök med handledning
* Tycker om rutiner och tydliga arbetsuppgifter
* Gärna har erfarenhet från restaurang, men det är inget krav

Stöd & Anpassningar

Vi erbjuder tydlig introduktion, handledning och anpassningar efter behov.
Om du har en SIUS-konsulent eller handläggare samarbetar vi gärna med dem.

Kvalifikationer
* Du ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen
* Du ska kunna ha lönebidrag / särskilt anställningsstöd

Så ansöker du
Skicka ett kort meddelande eller CV till:
Valenciano17@icloud.com
0708850212
Eller kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen och be dem ta kontakt med oss i Laxå.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: Valenciano17@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nguyen, Luc
Casselgatan 6 (visa karta)
695 30  LAXÅ

Arbetsplats
Dahlin Restaurang

Kontakt
Restaurang Biträde
Julianna Nguyen
Valenciano17@icloud.com
0708850212

Jobbnummer
9606681

