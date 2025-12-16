Kockar till ThaiHouse

Thai House i Lidköping AB / Kockjobb / Lidköping
2025-12-16


Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en passion för asiatisk matlagning och som vill ta med den energin till vår kökspersonal i lidköping. Du har en positiv inställning och bidrar till en god stämning i köket. Du arbetar effektivt och trivs med att vara en del av ett team där alla strävar mot samma mål. Vi söker både dig som kan arbete heltid och deltid.
En heltidstjänst med arbete både vardagar och helger. Ett härligt gäng kollegor och en chans att utvecklas inom en etablerad restaurang.
Låter det som något för dig? Varmt välkomna med er CV ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: simon.thaihouse.LK@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV och namn".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thai House i Lidköping AB (org.nr 559115-4629)
Fabriksgatan 3 (visa karta)
531 60  LIDKÖPING

Arbetsplats
Thai House i Lidköping

Kontakt
Simon Ruan
simon.thaihouse.LK@gmail.com
0708123989

Jobbnummer
9646010

