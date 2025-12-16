Kockar till ThaiHouse
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en passion för asiatisk matlagning och som vill ta med den energin till vår kökspersonal i lidköping. Du har en positiv inställning och bidrar till en god stämning i köket. Du arbetar effektivt och trivs med att vara en del av ett team där alla strävar mot samma mål. Vi söker både dig som kan arbete heltid och deltid.
En heltidstjänst med arbete både vardagar och helger. Ett härligt gäng kollegor och en chans att utvecklas inom en etablerad restaurang.
Låter det som något för dig? Varmt välkomna med er CV ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: simon.thaihouse.LK@gmail.com
Thai House i Lidköping AB
Thai House i Lidköping
Simon Ruan simon.thaihouse.LK@gmail.com 0708123989
