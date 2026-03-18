Kockar till ny skola i Burlöv!
2026-03-18
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Måltidsenhetens kockar och måltidsbiträden serverar dagligen ca 3000 portioner till våra gäster, från förskolebarn ända upp till kommunens seniorer. Målsättningen är att ständigt utvecklas och inspirera samtidigt som vi serverar mat som är både god, hållbar och hälsosam. Varje dag ska bjuda på en ny måltidsupplevelse.
Måltid och lokalvård satsar på att digitalisera sin verksamhet så mycket som möjligt med hjälp av nya innovativa hjälpmedel. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas i den riktning du själv vill tillsammans med trevliga och serviceinriktade medarbetare som hjälper varandra att lyckas.
I mitten av augusti kommer Burlövs kommuns nya F-6 skola stå klar mellan Åkarp och Arlöv. Köket kommer vara utrustat med en pizzaugn och andra innovativa inventarier. Vi söker nu två kreativa kockar som vill vara med och skapa näringsriktiga, hållbara och goda måltider till våra gäster.
I tjänsten ingår:
• Matlagning
• Specialkosthantering
• Hantering av kostdatasystem
• Service och bemötande
• Arbete med egenkontrollKvalifikationer
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för måltider och service. Du ska inneha en kockutbildning eller likvärdig och minst 5 års erfarenhet att jobba som kock inom restaurang eller storkök.
Du har erfarenhet av arbete med egenkontroll och specialkost.
Har du drivit ett eget projekt eller en innovation inom kök ser vi detta som meriterande.
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Har du inget aktuellt utdrag så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025) Arbetsplats
Burlövs kommun, Måltidsenheten Kontakt
Johan Mårtensson johan.martensson@burlov.se Jobbnummer
9803712