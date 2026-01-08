Kockar till MJ'S!
2026-01-08
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig, våra nya kockar!
Som kock hos oss spelar du en nyckelroll i att skapa fantastiska matupplevelser för våra gäster - oavsett om det är lunch, konferens eller middag. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från restaurangkök och som vill fortsätta utvecklas i en miljö där både kvalitet och kreativitet står i fokus.
Hur kan en dag se ut?
En dag på MJ'S kök kan innehålla allt från att styra en intensiv lunchrush till att leverera en minnesvärd kvällsservice. Vi arbetar ofta i olika team beroende på dagens behov, men alltid med ett gemensamt mål - att leverera mat med känsla, kvalitet och en gnutta lekfullhet.
Förberedelse och tillagning av lunch, konferensmåltider och à la carte
Daglig planering och samarbete i köksteamet
Bidra med idéer och kreativ input i menyarbete
Säkerställa god hygien och följa rutiner enligt HACCP
Vara en god kollega och förebild i köket

Om tjänsten
Anställningsform: Heltid 80%
Tillträde och lön: Lön och tillträde enligt överenskommelse
Så, vem är du?
Du är trygg i köket, gillar högt tempo och brinner för att skapa upplevelser med mat. Du är en lagspelare, men tar också eget ansvar. Du uppskattar ett närvarande ledarskap och vill ha en arbetsmiljö där du får vara både professionell och kreativ.
Utöver det tror vi att du behöver:
Tidigare erfarenhet som kock i restaurangkök
God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Kunskap om livsmedelshygien och säkerhet
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 23/1.
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
https://work.essgroup.se
Mäster Johansgatan 13
)
211 21 MALMÖ
