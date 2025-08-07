Kockar sökes

Restaurang Heping AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-07


Restaurang Hang Chow söker kockar med god kunskap om traditionell/moderna kinesisk matlagning. Du ska kunna hantera wok, ångning, fritering och andra tekniker inom det kinesiska köket.
Du ansvarar för förberedning, tillagning, smakbalans och hygien i köket. Vi ser att du har tidigare erfarenhet från liknande roll och kan arbeta effektivt under stress.
Tjänsten är heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: xiaoxiong_liu@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Heping AB (org.nr 559056-6096), https://hangchow.se/
Drottningholmsvägen 21 (visa karta)
112 42  STOCKHOLM

Arbetsplats
Heping AB, Restaurang

Jobbnummer
9450056

