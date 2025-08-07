Kockar sökes
Restaurang Heping AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
Restaurang Hang Chow söker kockar med god kunskap om traditionell/moderna kinesisk matlagning. Du ska kunna hantera wok, ångning, fritering och andra tekniker inom det kinesiska köket.
Du ansvarar för förberedning, tillagning, smakbalans och hygien i köket. Vi ser att du har tidigare erfarenhet från liknande roll och kan arbeta effektivt under stress.
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
