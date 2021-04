Kockar och Servis till Furuvik havskrog - AB Furuviksparken - Optikerjobb i Gävle

AB Furuviksparken / Optikerjobb / Gävle2021-04-14I direkt anslutning till Furuviksparken ligger vårt fantastiska och familjära Furuvik Havshotell och vår skogsnära camping, precis intill vattnet med en magisk vy ut över havet. Hotellets egna, smakfulla restaurang Havskrogen ligger i anslutning till hotellet. Här kan våra gäster avnjuta både frukost, lunch och middag.Vi söker dig som gillar att arbeta i ett team som kännetecknas av ett professionellt och glatt samarbete där du själv tar ett eget ansvar för att bidra till detta. Tempot på vår restaurang kommer många gånger vara högt och arbetet kräver att du som person är både effektiv och stresstålig. Vidare är du flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. Du har alltid en positiv inställning och du är en given lagspelare, du hjälper alltid till där det behövs! Du är minst 18 år fyllda.Nedan kan du läsa om tjänsterna och vem vi söker:Kock/KallskänkaSom kock/kallskänka arbetar du tillsammans med köksmästaren med att planera verksamheten samt ingå i det team som producerar all mat som utgår från enheten. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du högsta matkvalitet samt jobbar mot avdelningens satta mål. Till denna roll söker vi dig som har gått en restaurangutbildning eller tidigare har arbetat inom restaurang. Du gillar ett högt tempo, har ett genuint intresse för matlagning och är serviceinriktad. Vidare kan du arbeta självständigt och tar gärna egna initiativ. Du trivs med att jobba i team och du vill leverera smakupplevelser utöver det vanliga till våra gäster.ServisI rollen som servitris/servitör på vår Havskrog arbetar du främst med bordsbeställningar samt ansvarar för betalning och redovisning av försäljning. Vi söker dig som främst har ett genuint intresse för mat och dryck, är initiativ- och uppfinningsrik, nyfiken och som drivs av viljan att ge bästa möjliga service till våra restaurang- och hotellgäster. Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen är ett krav och det är mycket meriterande om du har erfarenhet av servering eller bar. Det är även meriterande om du har en pågående eller avslutad restaurangutbildning.Samtliga tjänster är säsongsanställningar som sträcker sig mellan maj och augusti med varierande sysselsättningsgrad. Arbetet är förlagt både dagtid, kvällar samt helger. Lön tillämpas enligt kollektivavtal.Urvalet sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se. Varmt välkommen in med din ansökan!Varför ska du söka till just oss?Att jobba hos oss och ge service i världsklass till varje gäst är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att vi skapar magi i människors vardag! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få ett fantastiskt minne, och även vänner - för livet. Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att genomsyra allt vi gör- därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis sommarfest, en stor stjärngala i slutet av säsongen och mycket annat kul!Om FuruviksparkenFuruvik är en kombinationspark med djurpark, tivoli, vattenland och konsertarena, naturskönt belägen vid havet ca 1 mil söder om Gävle. Furuvik öppnade redan 1900. Varje år har parken ca 500 anställda under säsong och besöks av ca 340 000 gäster.Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.På Furuviksparken öppnar vi parken på ett omsorgsfullt sätt, så att gäster och medarbetare ska känna sig trygga. Läs mer om vad det innebär här: https://www.furuvik.se/information Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-14Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-30AB Furuviksparken5690153