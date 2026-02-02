Kock, timvikarie
2026-02-02
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kostavdelningen är en del av Kramfors kommuns Produktionsförvaltning och ansvarar för måltiderna i våra kommunala verksamheter inom förskola, skola och äldreomsorg. Med 25 kök i kommunen är vårt uppdrag att servera god, näringsriktig och säker mat - producerad med omsorg om miljön.
Vi söker nu timvikarier som kan stärka våra kök vid frånvaro.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som kock hos oss tillagar och serverar du mat till gäster inom förskola, skola och äldreomsorg. Arbetet omfattar även förberedelser och efterarbete. Vi lagar mycket mat från grunden med råvaror av hög kvalité, och arbetar självklart med omtanke om miljön och ett hållbart samhälle.
Tjänsten är ett timvikariat, där du arbetar hos oss vid behov i olika kök. Arbetstiderna är främst dagtid, måndag till fredag, men vissa kök har även öppet på helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av matlagning och livsmedelshantering
* Har kunskap om hygienregler och specialkoster
* Är flexibel och kan arbeta i olika kök
* Är bekväm med att använda dator i arbetet (till exempel för recept och beställningar)
* Kan arbeta självständigt, ta initiativ och samtidigt trivs med samarbete
* Behärskar svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Låter det som något för dig? Välkommen att söka och bli en del av vårt team!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
