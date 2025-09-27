Kock till Waipo
Vi söker Tre kockar till Waipo Stockholm
Publiceringsdatum 2025-09-27
Om företaget
Ponggruppen är en av Sveriges största och mest välkända aktörer inom asiatisk restaurang och buffé. Vi driver idag ett 30-tal restauranger runtom i landet under olika koncept - från klassisk asiatisk buffé till moderna à la carte-upplevelser. Vår vision är att alltid erbjuda gästerna en smakrik helhetsupplevelse där kvalitet, service och trivsel står i centrum.
På Waipo Stockholm mitt i Stockholm serverar vi en genuin Asiatisk mat med tonvikten på Kinesisk mat. Nu söker vi tre erfarna kockar som vill bli en del av vårt köksteam.
Tjänsten
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av att arbeta som kock, gärna med fokus på asiatisk matlagning.
Trivs i ett högt tempo och är van att arbeta både självständigt och i team.
Har god känsla för kvalitet, hygien och effektivt köksarbete.
Är flexibel och lösningsorienterad - hos oss hjälper vi varandra för att ge gästerna den bästa upplevelsen.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av varma och kalla rätter.
Wok och snabb tillagning under service.
Kontroll av råvaror, kvalitet och presentation.
Bidra till att utveckla nya smaker och menyer tillsammans med köksteamet.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett expansivt restaurangkoncept.
Möjlighet att arbeta i en internationell arbetsmiljö med stark teamkänsla.
Utvecklingsmöjligheter inom Ponggruppen.
Anställningsform
Heltid, tillsvidare (med inledande provanställning).
Tillträde enligt överenskommelse.
Placering
Waipo, Stockholm.
Vi rekryterar löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: jobb@pong.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Waipo Stockholm AB
Jakobsbergsgatan 15
111 44 STOCKHOLM
Arbetsplats
Waipo Mood Kontakt
Michael Zhan
jobb@pong.se
0734169341
