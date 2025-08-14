Kock till Tures Sturegallerian

Tures Company AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-14


Vi på Tures söker nu en passionerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt team på Tures.
Som kock hos oss ansvarar du för att tillaga & presentera rätter av högsta kvalitet. Du arbetar nära kökschef och kollegor för att leverera mat av hög kvalitet som överträffar gästers förväntan även under högt tempo. Du bidrar med din kompetens, kreativitet & ditt engagemang för att hålla Tures på toppnivå

Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet som kock inom a la carte
Trivs i ett högt tempo
Har god och positiv attityd
Är noggrann och strukturerad med ett gott öga för detaljer
Har ett genuint intresse för mat & service

Tjänsten är på 100% och innefattar både dag, kväll & helgarbete.

Skicka din ansökan till jonna@tures.se
Urval sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: jonna@tures.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tures Company AB (org.nr 556597-3566)
Sturegallerian 10 (visa karta)
114 46  STOCKHOLM

Arbetsplats
Tures

Jobbnummer
9458324

