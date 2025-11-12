Kock till Trädgårdsstadsskolan
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Kockjobb / Botkyrka Visa alla kockjobb i Botkyrka
2025-11-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker dig som har erfarenhet både från restaurang-branschen samt storkök och kan kombinera hög kvalitét med effektivitet.
Som kock är du en viktig del i vardagen i verksamhetens kök. Du leder och fördelar det dagliga arbetet i köket och kvalitetssäkrar och utvecklar produktionen tillsammans med skolans andra kock och våra kompetenta måltidsbiträden. Du är en viktig kugge i att utveckla måltidsverksamheten på enheten med stöd av centralt anställd koststrateg.
Tillsammans med övriga kollegor medverkar du till en välkomnande och trevlig måltid för varje barn och elev. Du tillagar näringsriktiga, säkra och goda måltider med hög kvalité enligt Botkyrka kommuns målsättning. I ditt uppdrag ingår att arbeta enligt enhetens egenkontrollprogram samt att följa kommunens målsättning och enhetens fastställda mål, styrdokument och policys. I dina arbetsuppgifter som kock ingår att tillaga specialkost och anpassade måltider, genomföra beställningar av livsmedel och övriga produkter. Vidare ingår att utföra andra förekommande arbetsuppgifter i ett storkök så som salladsberedning, ställa iordning och servera måltider, ta emot och packa upp varor, diska och hålla kökets lokaler rena och i god ordning. Du vill kompetensutveckla dig genom att vara påläst inom ditt yrkesområde och deltar i olika utbildningsinsatser som arbetsgivaren erbjuder. Vid behov medverkar du vid föräldramöten och t ex informerar om vilka måltider som erbjuds och hur arbetet går till i köket. Du bistår även med måltider/fika och eventuella beställningar till personal och elevaktiviteter vid behov.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en arbetsplats med positiva och engagerade kollegor.
Skolan är byggd 2002 och har en mycket fin restaurangdel och i övrigt ljusa och fina lokaler.
Du har som medarbetare också möjlighet att få friskvårdsbidrag.
Du som söker till oss
Krav: - Kockutbildad eller validerad till kock.
• Erfarenhet av måltidsproduktion i storkök samt arbetsledning
• Erfarenhet av restaurang.
• Dokumenterad utbildning och erfarenhet i livsmedelshygien och egenkontroll
• God kännedom om och erfarenhet av arbete med specialkost och anpassade måltider som t ex vegetarisk matlagning
• God digital kunskap
• Behärska svenska språket i tal och skrift. Språktest genomförs vid samtlig rekrytering i kommunen.
Meriterande: - Stort intresse för matlagning och förmågan att sätta matgästen i fokus med en hög känsla för service.
Som person är du strukturerad och slutför dina uppgifter med god kvalitet. Du är stabil och hanterar stressfyllda situationer på ett konstruktivt sätt. Det är en självklarhet för dig att samarbeta med dina kollegor för att nå det gemensamma målet samt att snabbt se lösningar på uppkomna problem.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2025-11-12Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TRÄS/2025:00074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Maria Gate 0735997894 Jobbnummer
9601981