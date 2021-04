Kock till trädgårdskafé/restaurang - Stockholms Mountainbikeskola AB - Optikerjobb i Nacka

Stockholms Mountainbikeskola AB / Optikerjobb / Nacka2021-04-14KOCK TILL MOUNTAINBIKESKOLAN/ KAFÉ KÄLLTORP , Företaget Stockholms Mountainbikeskola ABKommun: NackaOmfattning: DeltidVaraktighet: Säsong: april - december.Anställningsform: Timanställd ca 20 tim/ v. Lörd och söndag samt event.Trädgårdskaféet ligger vid Källtorpssjön inte långt från Hellasgården. Det tar 20 minuter hit med buss från Slussen. Köket är enkelt men under uppbyggnad. Vi har en stor trädgård där vi odlar en del av det som serveras i restaurangen. Restaurangen är öppen varje helg och det görs även mat i veckorna till event som innefattar mountainbikecykling och lunch och/eller middag.I den lilla dammen på gården simmar ankor och det finns även andra djur på gården. På gårdsplanen finns en grillstation, där det på helgerna serveras hamburgare. Runt omkring växer fruktträd, bärbuskar, örter och många perenna växter.Stockholms Mountainbikeskola har hela sin verksamhet förlagd till Källtorp. Vi bedriver kursverksamhet samt uthyrning av cyklar, verkstad och cykelbutik. Vår förhoppning är också att gården är attraktiv att besöka tack vare dess ombonade och vackra atmosfär. Dag- och kvällstid under veckodagarna förekommer event med cykling och efterföljande lunch eller middag.Rustik, smakfull och vacker mat lagad från grunden med den egna trädgårdens råvaror i centrum är grunden för vår matfilosofi. Vi lägger stor vikt vid hantverket, vi har en egen bakavdelning, vi gör egen chutney av frukt och bär från trädgården o.s.v. Det ligger fokus på miljöansvar i alla delar av vår verksamhet.Vi söker en kock som:Har relevant utbildning och erfarenhet. Dokumenterad kunskap om livsmedelshygien, HACCP och kan ta ansvar för egenkontrollen.Tycker det är kul att laga mat. Är kreativ och komponerar rätter och lägger menyer för de olika behov som uppstår under säsongen men samtidigt förstår begränsningarna som denna typ av verksamhet ändå har.Styrs av ett ekonomiskt och hållbart tänkande.Kan ansvara för inköp av råvaror och övrigt som behövs för verksamheten.Kan ansvara för övrig restaurangpersonal och ge dem instruktioner.Är lagspelare, serviceinriktad och kommer att kunna ha en bra dialog med ägarna.Sugen på att söka?Mejla in ett personligt brev och ett CV samt en referensperson som vi kan kontakta innan vi träffar dig.Mejladress: jobb.kalltorp@gmail.com 2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-07Stockholms Mountainbikeskola ABÄltavägen 105 Källtorps Träd13133 Nacka5690145