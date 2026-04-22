Kock till Torslandaskolan
Göteborgs kommun / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-04-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Är du kock och vill ha ett roligt och omväxlande arbete där du gör skillnad för våra matgäster och miljön? Vi söker nu en engagerad kock till vårt produktionskök på Torslandaskolan 7-9. Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som kock är dina arbetsuppgifter planering och tillagning av skolmåltider, specialkost, salladsbuffé, brödbakning och servering av goda och näringsriktiga måltider. I dina arbetsuppgifter ingår även för- och efterarbete i kök och matsal, disk och svinnhantering. I köksmiljön förekommer tunga lyft. Du kommer vara behjälplig med att beställa varor och genomföra enhetens egenkontroll både själv och tillsammans med dina kollegor.
Som medarbetare hos oss är det viktigt att du har ett stort intresse för mat och service och att det är en självklarhet att alltid ha hjärtat med sig i arbetet. Se det som självklart och viktigt att vi alltid bryr oss om och ser våra matgäster, lyssnar på dem, hjälper dem och tillsammans med dem skapar en bra måltid och måltidsmiljö.
Du kommer att ha daglig kontakt med våra gäster, elever och pedagoger så vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande och kan väcka deras intresse för maten. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt utbud, våra måltider och våra arbetssätt samtidigt som vi har stort fokus på miljön genom att göra medvetna val vid inköp, att dagligen jobba med vårt matsvinn samt att spara energi genom smarta arbetssätt och bra vanor.
Du ska ha fokus på hållbarhet och jobba med miljömåltider. För oss i Göteborgs Stad innebär miljömåltider mer vegetariskt på tallriken, minskat matsvinn, inköp av ekologiska och miljöanpassade livsmedel samt anpassning av matsedel efter säsong.
I området jobbar vi tillsammans och arbetsplatsen kan komma att variera om någon av de andra enheterna i området har brist på personal. Du ingår i ett team som samarbetar och hjälper varandra med de arbetsuppgifter som finns i både kök och matsal. Alla medarbetare hos oss är lika viktiga, alla kan och ska våga prova nya saker, ta lärdom av varandra och dela med sig av sina erfarenheter.
Vi arbetar dagligen i olika IT-system med beställning, kommunikation och kostplanering.
Beskriving om skolan
Välkommen till Torslandaskolan! Torslandaskolan är en skola som erbjuder en trygg och studiefrämjande miljö för elever i årskurs 7 till 9 och en anpassad grundskola för årskurs 7-9. Vi finns i centrala Torslanda nära naturen och har omkring 500 elever och cirka 45 medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock samt har flera års erfarenhet av yrket. Du har kunskaper och arbetserfarenhet av specialkost och vegetarisk matlagning. Det är meriterande om du har arbetat inom både privata och kommunala kök.
För tjänsten ska du även ha kunskaper av egenkontroll och livsmedelshygien. Du har goda kunskaper om storköksproduktion samt specialkost. För att kunna administrera beställningar behöver du ha goda IT-kunskaper. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat med IT-systemen Matilda och Proceedo.
Du är en ansvarstagande person som med självständighet och omdöme fattar beslut inom ramen för ditt uppdrag. Att samarbeta är en naturlig och viktig del av ditt arbetssätt du värdesätter laganda och arbetar gärna tillsammans med andra för att nå bästa möjliga resultat.
Du är lyhörd och kommunicerar öppet och tydligt, vilket bidrar till en positiv, inkluderande och respektfull arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.
Ditt bemötande präglas av engagemang, balans och omtanke. Du strävar alltid efter att ge god service genom att aktivt lyssna in behov, föra konstruktiva dialoger med både uppdragsgivare och matgäster, samt arbeta lösningsfokuserat för att hitta vägar framåt och uppnå gemensamma mål.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsterna tillsätts under förbehåll att de inte tas i anspråk av interna skäl. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Kommunal . goteborg.vast@kommunal.se Jobbnummer
9869489