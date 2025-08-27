Kock till Svealundsskolans kök
2025-08-27
Har du ett passionerat intresse för mat och god service? Tycker du att det är viktigt att tänka klimatsmart både vid inköp, matlagning och presentation av maten i restaurangen och inför våra elever? Gott teamarbete, laganda och gästfokus är några av våra nycklar till framgång. Låter detta som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Till Svealundsskolans kök söker vi nu en kock för ett längre vikariat. Svealundsskolan är en F-6 skola och i vårt kök tillagas det varje dag ca 600 portioner. Varje dag serveras två varmrätter, varav minst en vegetarisk rätt. Menyn är varierad och erbjuder allt från klassisk husmanskost till modernare rätter. Vi lagar mat från grunden, väljer råvaror med omsorg, tar fram nya recept, bakar bröd och erbjuder en stor säsongsanpassad salladsbuffé varje dag. För oss är det viktigt att presentera klimatsmart mat för våra gäster, både i restaurangen och i klassrummen. Det gör vi för att vi tror på att det är först när maten kommer i magen, som den kan göra skillnad.
Du kommer ingå i en arbetsgrupp tillsammans med 4 andra erfarna kollegor, samt en kökschef som är på plats någon gång i veckan i verksamheten, där ni fördelar arbetsuppgifterna mellan varandra. Vårt goda teamarbete, lagandan och att vi kan ha roligt tillsammans är en av våra nycklar till framgång!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra alla i ett kök/restaurang förekommande arbetsuppgifter, inklusive egenkontroll
• förbereda, tillaga, servera samt presentera all typ av mat på ett smakfullt och trevligt sätt
• ansvara för att maten håller god kvalitet
• planera produktion och göra inköp digitalt enligt gällande upphandling
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• aktivt arbete med verksamhetens mål och resultat, samt bidra till kvalitetsutveckling
Om arbetsplatsen
Skolan är byggd 2021 och ligger vid Eklundaparken nära centrum i Örebro. I teamet ingår även Norrbyskolans kök som är en f-6 skola som har samma kökschef, gemensamma arbetsplatsträffar och som vi har ett nära samarbete med.
Vi i måltidsverksamheten förser skolor, gymnasier och vård- och omsorgsboenden med god, vällagad och säker mat. Vi lagar mat från grunden med råvaror av god kvalitet och vi arbetar för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Våra 260 medarbetare arbetar i 60 kök runt om i Örebro kommun. Gemensamt för oss i verksamheten är vår övertygelse om att måltider kan göra skillnad. Skillnad för hälsa och miljö, för våra elevers studieresultat och för vardagen för kommunens äldre. För att bidra till en hållbar framtid arbetar vi efter konceptet "Smartare mat" som du kan läsa mer om här.
Som medarbetare inom Måltidsverksamheten på Tekniska förvaltningen bidrar du till att göra vardagen enklare för örebroarna. Vårt uppdrag är att bidra till utveckling och underhåll av Örebro Kommun. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt. Är du rätt person att anta utmaningen?Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och tycker om att leverera lösningar. Du har ett flexibelt förhållningssätt och kan ta egna initiativ utifrån verksamhetens behov. Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation med andra. I din roll som kock lägger vi även stor vikt vid att du är självgående och van att planera ditt arbete. Tillsammans med kollegorna drivs du av att hålla en god kvalitetsstandard och att utveckla måltidsupplevelsen för våra elever. Vidare behärskar du det svenska språket så att du kan kommunicera på ett bra sätt, både skriftligt och muntligt. Rollen kräver god datavana då du kommer att göra digitala beställningar, digitalt dokumentera det som verksamheten kräver, samt söka information på intranät och kommunicera i Teams med mera.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• kockutbildning
• erfarenhet av arbete som kock
Meriterande:
• erfarenhet av specialkost
• erfarenhet av att laga vegetarisk mat
• erfarenhet av arbete som kock i storkökTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 27 oktober eller enligt överenskommelse tom 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb .
Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9477853