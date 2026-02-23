Kock till Solna
2026-02-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Är du den som tycker att en perfekt tillagad måltid kan förändra dagen? Drivs du av att skapa magiska stunder för gästerna och leverera toppkvalitet - då kan detta vara din nästa utmaning. Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor erbjuder en trygg arbetsplats med en välkomnande och inkluderande kultur, där du får chansen att utvecklas i din karriär samtidigt som du har en god balans i vardagslivet. På Coor får våra restauranger eget entreprenörskap och stora möjligheter att påverka verksamheten och menyn. Tillsammans inom teamet skapar vi en serviceupplevelse utöver det vanliga.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som kock levererar du en toppklassupplevelse med fokus på gästupplevelse, samarbete och service. Vi serverar både vällagad mat på tallrik och erbjuder smakkombinationer med en flexibel meny för att minska matsvinnet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Tillaga och presentera högkvalitativ mat för vår restaurang och catering
- Ta emot leveranser och beställningar
- Vara delaktig i att planera meny tillsammans med kökschef och bidra med idéer för nya rätter
- Säkerställa att hygienrutiner och livsmedelshantering alltid följs
- Arbeta aktivt med att minska matsvinn och implementera hållbara lösningar
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för matlagning och service. Du älskar att överträffa gästers förväntningar, och trivs i ett kök där tempot kan vara högt men stämningen alltid är god. Du är självgående, men ser dig själv som en lagspelare som alltid har ett öga för detaljer.
Vi ser att du har:
- Flerårig erfarenhet som kock, gärna med utbildning inom matlagning
- Ett starkt fokus på kvalitet och service
- Förmågan att arbeta strukturerat, även när tempot ökar
- Engagemang för hållbarhet och svinnsmarta lösningar
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser

Publicering sdatum 2026-02-23

Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Måndag-fredag 06.00-15.00
- Startdatum: Så snart som möjligt.
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: jeanette.sangfelt@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
