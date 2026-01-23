Kock till Sodexos restaurang i Södertälje
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Som kock på Sodexo är du en lagspelare och matsvinnsbekämpare. Din passion för mat kommer att leda till en positiv matupplevelse för kund och besökare. Med stolthet tillagar och serverar vi varierad mat av högsta kvalitet med stort fokus på hållbarhet. Hos oss får du chansen att göra en positiv inverkan, samtidigt som du får möjlighet att avancera din karriär tillsammans med en global ledare inom service!
Vårt uppdrag hos vår kund i Södertälje består av en stor central restaurang med lunchservering, catering och events. Dessutom driver vi två moderna cafeér hos vår kund och har en härlig food truck sommmartid.
För att få en bild av vår verksamhet kan man kolla in länkarna nedan:https://www.modernrecipe.sodexo.com/https://xperhotelsandtable.se/aktuellt/restaurang-oazen-kan-vara-sveriges-klimatsmartaste-restaurang/https://se.sodexo.com/reportage/2025/fran-jord-till-bord-utan-jord
Vad du kommer att jobba med:
• Beredning, smaksättning och tillagning av sallader, soppor, fisk, kött, grönsaker, desserter och annan mat
• Planera och prissätta menyobjekt, beställa tillbehör och föra register
• Meny- och inköpsplanering tillsammans med dina kollegor
• Övervaka hygienrutiner för att säkerställa att vi följer standarder och föreskrifter
• Tillaga, producera och presentera mat av högsta standard
Vad du bidrar med:
Vi ser att du som söker är en utbildad kock med god vana av yrket. Du har ett brinnande matintresse och är självständig samt kreativ i ditt arbete. Vidare delar du våra värderingar laganda, serviceanda och utveckling.
Vad vi erbjuder
Att arbeta med Sodexo är mer än ett jobb; det är en chans att vara en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig; du kommer att agera målmedvetet och påverka genom dina vardagliga handlingar; och du kommer att kunna utvecklas på ditt eget sätt. Dessutom erbjuder vi:
• Hos oss lär du dig laga växtbaserat och svinnsmart
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Tillsvidare, heltid 100%, 40h/vecka, främst dagtid men visst kvällsarbete kan förekomma vid events etc.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 28/2-2026. Vi rekryterar löpande.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning och vi gör en bakgrundskontroll inför anställningen.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
