Kock till Sjöstugan
2026-02-27
Vill du vara med att utveckla och driva Sjöstugans restaurang och är nyfiken på hur vi tillsammans kan erbjuda våra gäster det bästa, då är du välkommen med en ansökan.
Vi lagar husmanskost med betoning på lokala råvaror som vilt, svamp och bär. I huvudsak är arbetstiden förlagd dagtid, men vissa kvällar förekommer under perioden.
Sjöstugan har plats för 60 personer inomhus och 40 platser på uteserveringen.
Arbetet innebär: Viktigt att kunna vara självgående och ta beslut inom ramen för arbetet då vi är en liten arbetsplats.
Kvalifikationer: Kock, à la carte. Kunskap om specialkost och veganskt är meriterande
Säsongsarbete Juni-Oktober med möjlighet att jobba flera säsonger (sommarsäsong, jul/nyår och vintersäsong).
Vid frågor om arbetet tveka inte att kontakta oss. Telefonnummer 0253 - 230 45.
Sjöstugan i Grövelsjön ligger naturnära mitt i fjällen i norra Dalarna. Här finns Restaurang och Café, rum-och stuguthyrning samt camping. Besök gärna webplatsen för mer information.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
telefon/videosamtal/på plats
E-post: info@sjostugan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grövelsjöns sjöstuga AB
Sjövägen 14 (visa karta
797 92 IDRE Jobbnummer
