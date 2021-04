Kock till Schmaltz Bar & Delicatessen - Ginette AB - Optikerjobb i Stockholm

Ginette AB / Optikerjobb / Stockholm2021-04-06Schmaltz är en liten bar & restaurang belägen på Nybrogatan i Stockholm. Schmaltz är influerad av det europeiska såväl som det svenska köket och med inspiration från delikulturen i New York, där inläggningar, patéer, charkuterier och rökt fisk får ta stor plats på menyn.Du ansvarar för matlagningen, beställningar och ska kunna möta gäster, då all matlagning sker i öppet kök.Vi söker dig som tycker om att jobba i team och ta eget ansvar. Du som söker är noga med detaljer och kvalité. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i restaurangkök och har bra råvarukunskap. Du delar gärna med dig av egna kunskaper, är nyfiken på att lära dig nya saker och att lyssna på vad andra har att berätta. Du har med fördel ett stort dryckesintresse.Endast ansökningar via mail2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Ginette ABNybrogatan 1911439 STOCKHOLM5674502