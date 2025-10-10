Kock till Rusthållarens förskola
2025-10-10
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Måltidsenhetens kockar och måltidsbiträden serverar dagligen ca 3000 portioner till våra gäster, från förskolebarn ända upp till kommunens seniorer. Målsättningen är att ständigt utvecklas och inspirera samtidigt som vi serverar mat som är både god, hållbar och hälsosam. Varje dag ska bjuda på en ny måltidsupplevelse.
Måltid och lokalvård satsar på att digitalisera sin verksamhet så mycket som möjligt med hjälp av nya innovativa hjälpmedel. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas i den riktning du själv vill tillsammans med trevliga och serviceinriktade medarbetare som hjälper varandra att lyckas. Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
* Ansvar för matlagning och tillagning av specialkost
* Egenkontroll
* Måltidspedagogik
* Arbeta med kostdatasystem
* Disk och städKvalifikationer
* 3 årig hotell och restaurangutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Ha minst 5 års erfarenhet av arbete i storkök eller restaurang.
* Har god kännedom kring livsmedelssäkerhet
* Goda egenskaper i svenska språket. Både i tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
