Kock till Restaurang Stålhamra i Södertälje
Compass Group AB / Kockjobb / Södertälje Visa alla kockjobb i Södertälje
2026-06-25
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Tillsvidare, heltid 100% Tillträde måndag 10 augusti eller enligt överenskommelse
Om Restaurang Stålhamra
Restaurang Stålhamra är en av 13 personalrestauranger hos Scania, varav 11 finns i Södertälje. Här serverar vi dagligen frukost och lunch till cirka 250 gäster enligt vårt uppskattade Marketplace-koncept.
Vårt erbjudande består av en varierad lunchbuffé med minst två husmansrätter, ett vegetariskt alternativ, en generös salladsbuffé samt en à la carte-rätt. Vi arbetar med fokus på kvalitet, hållbarhet och säsongens råvaror för att ge våra gäster en god matupplevelse varje dag.
Du blir en del av ett engagerat team med fem kollegor och rapporterar till kökschef. Arbetstiden är förlagd till helgfria vardagar, men helgarbete kan förekomma vid särskilda arrangemang och uppdrag.
Om rollen
Vi söker nu en passionerad kock som vill vara med och skapa matupplevelser i världsklass. Hos oss arbetar du i ett team där samarbete, kvalitet och service står i fokus. Med kreativitet, yrkesstolthet och ett genuint intresse för matlagning bidrar du till att utveckla vårt erbjudande och ge våra gäster en positiv upplevelse varje dag.
I rollen ingår bland annat:
Tillagning och presentation av dagens måltider
Tillagning av dagens à la carte-rätt
Arbete enligt egenkontrollprogram och livsmedelssäkerhet
Hantering av allergener och specialkost
Beställning, mottagning och kontroll av varor
Aktivt arbete med svinnminimering och hållbarhet
Inventering och lagerhantering
Gästkontakt samt viss kassahantering vid behov
Vi söker dig som
Är utbildad kock eller har motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet från restaurang- eller storköksverksamhet
Har god planerings- och organisationsförmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett högt kvalitets- och servicetänk
Är positiv, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har ett naturligt säkerhetstänk i allt du gör
Talar och skriver svenska obehindrat
Har grundläggande kunskaper i engelska
Som person
Du är engagerad, nyfiken och tycker om att utvecklas i din yrkesroll. Du ser värdet av gott samarbete, bidrar med energi till teamet och drivs av att skapa nöjda gäster genom god mat och ett professionellt bemötande.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en restaurangmiljö med fokus på kvalitet, hållbarhet och arbetsglädje. Tillsammans skapar vi matupplevelser som gör skillnad varje dag.
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Hazme Aydin hazme.aydin@compass-group.se Jobbnummer
9978494