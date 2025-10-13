Kock till Restaurang Sällskapet
2025-10-13
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Visa alla jobb hos Restaurang Parnassen AB i Skövde
Sällskapet är ombyggt från gamla klassiska Parnassen 2013 och är en del av det vackra kulturhuset i Skövde.
Samma krögare har drivit det i sin regi i över 35 år och ser hela tiden nya utvecklingsmöjligheter och potentialer i verksamheten och söker hängivna och hungriga medarbetare för att fortsätta utvecklas och vara en av Skövdes restauranger i framkant.
Vi på restaurang Sällskapet växer och expanderar och söker nu dig som vill komma och bli en del av vårt härliga team. Vi respekterar och hjälper varandra för att fortsätta att vara en av Skövdes populäraste restauranger med många strängar på vår lyra. Vi söker dig som är en lagspelare och inte ser hinder utan utmaningar. Du har erfarenhet från restaurangkök och vana att arbeta i ett omväxlande tempo.
Vi har en populär lunch, A la carte, after work, brunch, catering och stora evenemang då vi har förmånen att ligga i Skövdes kulturhus och ha tillgång till stora samlingslokaler.
Vi lagar allt från grunden och bakar vårt egna bröd/fikabröd som vi serverar i vårt café. Tillsammans med övriga köksteamet planera, förbereda och laga mat som uppfyller våra gästers höga förväntningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: christian@sallskapetskovde.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Parnassen AB
(org.nr 556118-0877), http://sallskapetskovde.se/
Trädgårdsgatan 11 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Restaurang Sällskapet Jobbnummer
9554726