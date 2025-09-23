Kock till Praktikertjänst
Sabis AB / Kockjobb / Stockholm
2025-09-23
På Praktikertjänsts huvudkontor i hjärtat av city driver vi på Sabis en uppskattad lunchrestaurang där vi dagligen serverar ca 200 luncher. Vi sköter också internservice såsom; kaffemaskiner, frukt, frukost samt catering. Dessutom driver vi deras externa konferenslokal Stockholm som rymmer upp till 80 personer. Om rollen
Vi söker en kock till vårt team på Praktikertjänst. Här får du en omväxlande roll där du arbetar med hela köksflödet - från planering och förberedelser till servering av luncher, middagar, event och arbete i kallköket. Arbetstiden är främst dagtid, 06:30-15:30, men kvällar kan förekomma. Du blir en viktig del av att skapa smakupplevelser som gör våra gäster både nöjda och glada, varje dag.Publiceringsdatum2025-09-23Profil
Vi söker dig som är självgående och erfaren, med goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du är en positiv person som trivs med att vara delaktig i den dagliga driften och som gärna hugger i där det behövs. Har du erfarenhet från både à la carte och lunchservering ser vi det som en merit. Som person är du glad, prestigelös och bidrar till en god stämning i köket.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med flexibla arbetstider och ett gott samarbete
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att byta tjänst inom företaget
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
• Vi erbjuder våra tillsvidareanställda subventionerad massage på arbetsplatsen varannan vecka och förmånliga rabatter på våra hotelldestinationer.Så ansöker du
Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka) och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Köksmästare Thomas Breitung på thomas.breitung@sabis.se
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.sabis.se
för att läsa mer om oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabis AB
(org.nr 556165-9888), http://www.sabis.se Kontakt
Thomas Breitung thomas.breitung@sabis.se Jobbnummer
9522672