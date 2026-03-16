Kock till Ponti på södermalm
2026-03-16
Ponti är en bar & restaurang som öppnade i början av mars 2025 på Nytorget i Stockholm. Vi är influerade av det italienska köket och med inspiration från Kaliforniens italiensk-amerikanska restauranger, där säsongsbetonade råvaror sätter sin prägel på menyn.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Tjänsten är på heltid. Arbetspassen är uppdelade i kvällspass och prepp-pass. Köket är öppet mellan 17:00-23:00, måndag till lördag. Under service ansvarar man för sin station, arbetet sker i nära samarbete med kollegorna i köket och serveringen.
Du är en person som:
Brinner för och ser det vackra i matlagning från grunden.
Älskar mat och dryck som värmer både kropp och själ.
Prioriterar att trivas och må bra på arbetet och vill arbeta på en arbetsplats med fokus på kvalitet och internutbildningar som fortsätter att utvecklas och växa.
Vill ha en karriär inom restaurang.
Är snabblärd, ha lätt för att ta till dig instruktioner och feedback.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förberedelse och tillagning av rätter enligt recept och standarder.
Arbeta och förädla färska och säsongsbetonade råvaror.
Säkerställa att alla rätter presenteras på ett estetiskt tilltalande sätt.
Kontrollera och säkerställa kvaliteten på alla ingredienser och färdiga rätter.
Upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö.
Delta i arbetet med menyplaneringen och ta fram nya rätter.
Delta i inventeringskontroller och säkerställa att köksförrådet är välfyllt och organiserat.
Arbeta nära andra kockar och kökspersonal för att säkerställa smidiga köksoperationer.
Vara en förebild i köket genom att visa professionalism, kreativitet och en positiv attityd.
Sträva efter att överträffa gästernas förväntningar genom att leverera enastående kulinariska upplevelser.
Nivån på matlagningen är hög och kräver stora kunskaper om råvaror, tillagningsmetoder och presentation.Kvalifikationer
Erfarenhet av minst två års arbete i professionellt kök är ett måste.
Utbildning inom matlagning/kockprogram är fördelaktigt.
God förståelse för livsmedelshygien och säkerhetsstandarder.
Förmågan att arbeta bra under tryck och som en del av ett team.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal med individuell lönesättning.
Stora karriär- och utbildningsmöjligheter
Förmånlig personalrabatt på Ponti
Känner du igen dig? Då kan det vara dig vi söker!
Maila oss på: jobb@restaurangponti.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@restaurangponti.se
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malongen AB
(org.nr 559490-7726) Arbetsplats
Ponti Jobbnummer
9798999