Kock till Palliativvårdsavdelning i Lund
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2025-09-25
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Lund
, Burlöv
, Malmö
, Landskrona
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Palliativ vård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Lund är en verksamhet med uppdrag att ge palliativ specialistvård och består av två enheter i nära samarbete; slutenvård (Palliativvårdavdelning) och hemsjukvård (ASIH).
Palliativvårdavdelningen i Lund har sexton vårdplatser och ASIH har cirka sextio vårdplatser i hemmet i åtta kommuner i mellersta Skåne.
Både Palliativvårdavdelningen och ASIH i Lund finns i fina lokaler som vi själva utformat för vår palliativa specialistverksamhet. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, dietist och medicinska sekreterare.
Vår verksamhet präglas av kontinuerlig vårdutveckling och utbildning där alla är med och ansvarar för verksamhetens mål, utveckling och resultat.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som är utbildad kock och intresserad av en timanställning, där du kommer att vara vikarie vid behov. Din placering blir på Palliativvårdsavdelningen i Lund.
Vi strävar efter att ge patienten en positiv måltidsupplevelse med presentation, kvalitet och smak i åtanke. I rollen som kock hos oss kommer du först och främst att tillaga och förbereda frukost, lunch, dessert och middag till våra patienter. I arbetet ingår även att baka till avdelningens kakbuffé, vilken är till för patienter och deras närstående.
Du kommer att få arbeta kreativt med bra råvaror samt ha varierande arbetsuppgifter, vilket även innefattar menyskrivning och beställning av varor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst treårig gymnasial kockutbildning eller annan utbildning inom kost/gastronomi som arbetsgivaren anser likvärdig. Du har även kunskap om specialkost och konstistensanpassning samt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Det är starkt meriterande om du har något års erfarenhet från tidigare arbete i kök. Vi ser gärna också att du är en van datoranvändare.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du ser ditt arbete som ett serviceyrke, likaså att du är lyhörd för patientens behov och önskningar. Du har god samarbetsförmåga, är ambitiös och tillför positiv energi till både patienter, närstående och medarbetare. Därtill kan du också självständigt prioritera och strukturera ditt arbete. Vidare då tiden styr verksamheten, kan tempot vara högt och därför krävs det både noggrannhet och förmåga att hantera stressade situationer. Vi är måna om att hitta person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänstgöring sker enbart dagtid måndag till fredag.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279928". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Jill Rosengren, Enhetschef Jill.Rosengren@skane.se 0705-19 67 06 Jobbnummer
9526108