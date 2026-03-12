Kock till Måltidsservice i Kävlinge kommun
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som kock ansvarar du för att skapa måltidsupplevelser för våra gäster.
Arbetet innefattar ansvar för måltidskvalitén och driften i köket samt tillagning av lunch, specialkost, frukost, mellanmål, egenkontroll och administrativa uppgifter som beställningar.
Är du den vi söker?
Du har läst restaurang- och livsmedelsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning, och har flerårig erfarenhet som kock. I ditt arbete är du beredd att ta ansvar och leverera bra kvalité i ett högt tempo. Mat och matlagning ligger dig varmt om hjärtat och du delar uppfattningen att måltiden är en viktig del av vardagen. Du är van att ta egna initiativ och drivs av att alltid göra det där lilla extra för gästen. Vi vill att du ger ett gott bemötande och din flexibilitet gör att gästen alltid får bästa möjliga service. Du är målinriktad och hjälper till att utveckla verksamheten på ett kvalitetsmedvetet sätt. Vi ser gärna att du kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet! Därtill är du ett föredöme och verkar för en mycket god arbetsmiljö genom att bemöta dina medarbetare och gäster med personlig omtanke. Du ser möjligheter snarare än hinder och har stor förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister/misstankeregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
