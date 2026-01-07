Kock till förskolekök
Kock med ett brinnande intresse för hållbarhet till förskolekök
Vill du laga god, näringsrik och hållbar mat som gör skillnad - varje dag?
Vi söker nu en engagerad kock till vårt förskolekök, med hjärtat i barnens matglädje och ett starkt engagemang för hållbar utveckling.
Om tjänsten: Som kock i vårt förskolekök ansvarar du för planering, tillagning och servering av måltider till förskolans barn samt lunch till vår syster förskola Sparrsätra ekologiska förskola, även att förbereda mat/råvaror till våra bussar som ofta tillagar mat själva på muurikka. Maten lagas från grunden med fokus på kvalitet, säsong, minskat matsvinn och hållbara råvaror. Du blir en viktig del av barnens vardag och bidrar till deras hälsa, matvanor och nyfikenhet kring mat.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Tillaga näringsriktiga och vällagade måltider anpassade för barn
Planera menyer utifrån säsong, hållbarhet och näringsrekommendationer
Arbeta aktivt för att minska matsvinn
Beställa råvaror och ta emot leveranser
Säkerställa god hygien och följa gällande livsmedelslagstiftning (HACCP)
Samverka med pedagoger kring mat, hållbarhet och barnens lärande
Vi söker dig som
Är utbildad kock eller har motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av storkök, gärna inom förskola/skola
Har ett genuint intresse för hållbarhet, ekologiska råvaror och klimatsmart mat
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Tycker om att arbeta i en miljö med barn och ser mat som en pedagogisk resurs
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Dag- och vardagsarbete med regelbundna arbetstider
Möjlighet att påverka menyer och utveckla det hållbara köksarbetet
Ett nära och värdefullt samarbete med barn och kollegor
En trygg arbetsplats med fokus på kvalitet, hälsa och hållbarhet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Säfsta ekologiska förskola. Enköping
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: safstaekoforskola@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säfsta Ekologiska Förskola Ek. För.
745 95 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säfsta Ekologiska Förskola Ek För Jobbnummer
9671160