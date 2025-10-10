Kock till fjällen
2025-10-10
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
Kock till Björnrike Ski Club
Arbetsgivare: Bräjks Ski Club AB / Bräjks Matbar AB
Plats: Björnrike, Vemdalen
Vill du arbeta som kock i en unik fjällmiljö där gästens upplevelse alltid står i centrum? Vi söker nu kockar till vår nyöppnade och nyrenoverade verksamhet på Björnrike Ski Club.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för vällagad mat på plats, kvalitet i alla led och en härlig arbetsgemenskap.
Till oss kommer gäster för att umgås och aktivera sig utanför skidbacken. Här erbjuds arkadspel, butiker, mini-bowling och pool tillsammans med café, lunch - och kvällsrestaurang samt pizza. Tillsammans ska vi skapa fjällvärldens nyaste och mysigaste reseanledning. Vill du vara med? Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Tillaga och förbereda rätter för lunch, à la carte och café.
Arbeta med råvaror av hög kvalitet och bidra till att utveckla menyer lämpliga för vårt koncept.
Säkerställa goda rutiner för hygien, ordning och säkerhet i köket.
Samarbeta nära kollegor i kök och servis för bästa gästupplevelse.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock, gärna från à la carte eller liknande verksamhet.
Är ansvarstagande, stresstålig och trivs i ett högt tempo.
Har passion för matlagning och gillar att arbeta i team.
Bidrar med energi, arbetsglädje och ett professionellt bemötande.
Vi erbjuder
En arbetsplats i en inspirerande fjällmiljö med stark teamkänsla.
Möjlighet till personalboende.
Anställning enligt kollektivavtal.
Rabatterade liftkort hos Skistar
Tillträde: Enligt överenskommelse, senast december 2025.
Omfattning: Heltid, säsong
Är du den vi söker? Skicka din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!Kontaktuppgifter för detta jobb
Joel & Pernilla Sjelin
Björnrike Ski Club by Bräjks / Bräjks Matbar AB joel@brajks.se
| 0735-036344 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: Joel@brajks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräjks skiclub AB
(org.nr 559125-6747)
Björnrike fjällvägen 100 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Arbetsplats
Ski Club by Bräjks Jobbnummer
9549940