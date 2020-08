Kock till Elinebergsskolans skolrestaurang - Helsingborgs kommun - Chefsjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Chefsjobb / Helsingborg2020-08-23Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Om arbetsplatsenElinebergsskolan är en skola för alla och alla ska lyckas! Vi har cirka 950 elever från F-9 och ligger i de södra delarna av Helsingborg. Vi har hörselintegrerade klasser i nästan alla årskurser och särskola för elever upp till årskurs nio.Elinebergsskolans skolrestaurang är ett tillagningskök som lagar ca 1100 portioner varje dag. Den största delen av maten serveras till elever och personal på skolan men en del skickas även iväg till förskolor i området. Skolrestaurangen drivs i skolans egen regi där köksteamet själva bestämmer sina menyer och hur man lägger upp arbetet i köket.Du kommer att ingå i ett positivt och nytänkande team på 6 personer bestående av 4 kockar och 2 köksbiträden.Vår vision är att alla våra elever blir framtidskompetenta!2020-08-23Nu söker vi dig som är en nytänkande kock! Du ska ha ett brinnande intresse för att laga god och näringsriktig mat och tycka om att göra det lilla extra för dina gäster.Du är delaktig i arbetet med planering, inköp, tillagning av måltiderna och egenkontroll. Köket arbetar enligt ett roterande schema vilket innebär att man varje vecka arbetar på olika positioner i köket. I arbetet ingår tillagning, vegetarisk kost, dietkost, salladsberedning, disk och arbete i matsalen/matlinjen.Du ska tillsammans med dina kollegor arbeta med att öka andelen klimatsmart mat och minska matsvinnet. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer kring måltider i skolan och vi vill att en stor del av inköpen ska vara ekologiska. Tillsammans med övriga medarbetare inom skolrestaurangen deltar du i menyplanering och utformande av måltiderna. Måltiderna ska serveras i en tilltalande miljö med gott bemötande och gott värdskap.Vi söker dig som är utbildad kock. Du ska ha mycket goda kunskaper om vegetarisk matlagning och ha en vilja att utveckla den vegetariska matlagningen för att få barnen att aktivt välja det vegetariska alternativet.Vi önskar att du har goda kunskaper inom specialkost och näringslära för barn och unga enligt livsmedelsverkets riktlinjer. Du är väl insatt i och har erfarenhet av egenkontroll och livsmedelshygien.Du har ett tydligt gäst- och kundfokus och en vilja att arbeta med ständiga förbättringar. Du ansvarar för att de måltider du lagar och serverar tilltalar både öga och smaklökar.Du är en positiv och inkluderande kollega som kan entusiasmera och lyfta andra och skapa ett gott och öppet arbetsklimat. God samarbetsförmåga och hög flexibilitet är egenskaper som värderas högt. Du är stresstålig och kan arbeta självständigt och tycker om att ta egna initiativ.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas. Är du pusselbiten vi saknar? Välkommen med din ansökan!Övrig informationSista dag att ansöka är 31 augustiAnställningsform: TillsvidareOmfattning: HeltidTillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.Antal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-31Helsingborgs kommun5329894