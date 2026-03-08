Kock till Brunchoteket

Brunchoteket 2 AB / Kockjobb / Göteborg
2026-03-08


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Brunchoteket 2 AB i Göteborg

Vi söker nu en engagerad och passionerad kock som vill bli en del av vårt team. Vi serverar a la carte-brunch varje dag i en trivsam och inspirerande miljö där kvalitet, smak och service står i fokus.
Som kock hos oss ansvarar du för tillagning och uppläggning av rätter från vår brunchmeny.Vi värdesätter samarbete, noggrannhet och en positiv inställning i köket. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som kock eller utbildning inom området.Du är flexibel, trivs med att arbeta i skift och har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt.Du är ansvarstagande, noggrann och har ett genuint intresse för matlagning.
Våra restauranger finns i Göteborg, Malmö, Helsingborg & Lund. Vi är medlemmar i Visita
Vill du bli en del av vårt team och skapa härliga brunchupplevelser tillsammans med oss?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till chef@brunchoteket.com . Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: chef@brunchoteket.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Göteborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brunchoteket 2 AB (org.nr 559317-0029)
Kungstorget 2 (visa karta)
411 17  GÖTEBORG

Jobbnummer
9783512

Prenumerera på jobb från Brunchoteket 2 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Brunchoteket 2 AB: