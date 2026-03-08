Kock till Brunchoteket
Vi söker nu en engagerad och passionerad kock som vill bli en del av vårt team. Vi serverar a la carte-brunch varje dag i en trivsam och inspirerande miljö där kvalitet, smak och service står i fokus.
Som kock hos oss ansvarar du för tillagning och uppläggning av rätter från vår brunchmeny.Vi värdesätter samarbete, noggrannhet och en positiv inställning i köket. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som kock eller utbildning inom området.Du är flexibel, trivs med att arbeta i skift och har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt.Du är ansvarstagande, noggrann och har ett genuint intresse för matlagning.
Våra restauranger finns i Göteborg, Malmö, Helsingborg & Lund. Vi är medlemmar i Visita
Vill du bli en del av vårt team och skapa härliga brunchupplevelser tillsammans med oss?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till chef@brunchoteket.com
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
