Kock till Bräjks Matbar i Björnrike
Bräjks björnterrassen AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2025-10-20
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräjks björnterrassen AB i Härjedalen Publiceringsdatum2025-10-20Om företaget
Bräjks Matbar är en självklar samlingsplats i Björnrike - en restaurang där skidåkning, musik, mat och människor möts i en avslappnad men ambitiös miljö. Vi är en del av Bräjks-familjen, som driver två restauranger i Vemdalen med stort fokus på kvalitet, omtanke och energi.
Här lagar vi mat från grunden - vällagade rätter med norrländsk själ och moderna influenser. Vi jobbar med lokala råvaror, säsongens smaker och en stor dos passion. För oss är köket hjärtat i verksamheten, och vi vill att både gäster och kollegor ska känna den värmen i varje rätt.
Om rollen
Som kock hos Bräjks Matbar blir du en viktig del av vårt team. Du arbetar nära våra erfarna kollegor i ett välorganiserat kök där tempo, kreativitet och teamwork går hand i hand.
Du kommer att:
Laga och presentera mat med fokus på smak, kvalitet och effektivitet.
Bidra till menyutveckling och säsongsanpassade rätter.
Hjälpa till med förberedelser, varuhantering och hygienrutiner.
Vara med och skapa den goda stämningen som gör Bräjks unikt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från à la carte-kök och brinner för hantverket.
Gillar tempo, utmaningar och att jobba i ett sammansvetsat team.
Har ett öga för detaljer och stolthet i ditt arbete.
Är positiv, flexibel och tycker att fjällivet låter som en dröm.
Du behöver inte ha jobbat i fjällen tidigare - viktigast är att du har rätt inställning, vill lära dig och gillar att bidra med energi.
Vi erbjuder
Ett roligt och utvecklande jobb i en av Vemdalens mest omtyckta restauranger.
Boende
Ett engagerat team med mycket skratt och högt i tak.
Möjlighet till utveckling inom Bräjks-gruppen.
Bra förmåner och schyssta villkor.Så ansöker du
Vill du laga mat med utsikt över fjället?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till jobb@brajks.se
.
Urval sker löpande - sök redan idag!
Läs mer om oss på www.brajks.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: Jobb@brajks.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräjks björnterrassen AB
(org.nr 559540-6306), http://www.brajks.se
Björnrike Terrassvägen 40 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Jobbnummer
9565963