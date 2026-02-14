Kock till Bräjks Matbar i Björnrike
2026-02-14
Bräjks Matbar är en självklar samlingsplats i Björnrike - en restaurang där skidåkning, musik, mat och människor möts i en avslappnad men ambitiös miljö. Vi driver två restauranger i Vemdalen med stort fokus på kvalitet, omtanke och energi.
Inför högsäsongen behöver vi komplettera köksteamet med en till kock. Här lagar vi mat från grunden - vällagade rätter med norrländsk själ och moderna influenser. Vi har ett stort flöde av gäster, menyn är anpassad för att vi ska kunna servera många hungriga skidåkare en kvalitativ lunch. För oss är köket hjärtat i verksamheten, och vi vill att både gäster och kollegor ska känna det. För oss är det viktigt med kvalitet, tempo och samarbete.
Om rollen
Som kock hos Bräjks Matbar blir du en viktig del av vårt team. Du arbetar nära våra erfarna kollegor i ett välorganiserat kök där tempo, kreativitet och teamwork går hand i hand.
Du kommer att:
Laga och presentera mat med fokus på smak, kvalitet och effektivitet.
Bidra till menyutveckling
Hjälpa till med förberedelser, varuhantering och hygienrutiner.
Vara med och skapa den goda stämningen som gör Bräjks till Bräjks.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från à la carte-kök och brinner för hantverket.
Gillar tempo, utmaningar och att jobba i ett sammansvetsat team.
Har ett öga för detaljer och stolthet i ditt arbete.
Är positiv, flexibel och tycker om fjällivet
Du behöver inte ha jobbat i fjällen tidigare - viktigast är att du har rätt inställning, vill lära dig och gillar att bidra med energi.
Vi erbjuder
Ett roligt och utvecklande jobb i en av Vemdalens mest populära restauranger.
Boende
Ett engagerat team med högt i tak
Möjlighet till utveckling
Bra förmåner och schyssta villkor

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till jobb@brajks.se
Urval sker löpande - sök redan idag!
Läs mer om oss på www.brajks.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: Jobb@brajks.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräjks björnterrassen AB
(org.nr 559540-6306), http://www.brajks.se
Björnrike Terrassvägen 40 (visa karta
846 94 VEMDALEN Jobbnummer
9743001