Kock till Bottnarydsskolan
2026-01-12
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du servera matglädje och bidra till ett lustfyllt lärande? Vill du vara del av ett engagerat, serviceinriktat och proffsigt team? Då ska just du söka jobb som kock i vår skolrestaurang!
Ditt nya jobb
Vi söker i nuläget en kock till nya Bottnarydsskolan.
Där finns det en nyöppnad grundskola åk F-6 där köket även lagar mat till Bottnaryds förskola.
Du ingår i ett team av en förstekock och ett köksbiträde.
Du är underställd enhetschef för området samt förstekock som leder och fördelar det dagliga arbetet på plats.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Servera god och vällagad mat till kökets unga gäster.
- Laga mat från grunden utifrån gällande riktlinjer för frukost, lunch och mellanmål.
- Skapa måltider som är hälsosamma, hållbara för miljön samt smakrika för barn och unga.
- Planera matsedel och beställa aktuella varor.
- Vara en god ambassadör för köket där du involverar eleverna i måltiderna.
- Integrera måltiden i såväl barn som elevers lärande och utveckling.
- Möjlighet att påverka ungas matvanor och hälsa för ett sunt liv.
- I övrigt förekommande uppgifter i ett kök.
Välkommen till oss
Som kock i våra kök jobbar du tillsammans med glada, positiva och engagerade medarbetare som
brinner för att skapa god och hälsosam mat samt att bidra till en positiv skolmiljö.
Kreativa kök skapar matglädje tillsammans. Vi arbetar målinriktat med stort fokus på matsvinn, beredskap och måltidspedagogik.
Som medarbetare i Jönköpings Kommuns Kostorganisation tillhör du ett geografiskt område där flera kök ingår. Du har en grund placering i ett kök där du vanligtvis verkar. När förutsättningarna ändras och situationen kräver det kan du komma att behöva rycka in i andra kök än var din grund placering är. https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/skolmat-maltider-i-skolanhttps://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har en passion för matlagning och en stark vilja att laga näringsrik och smakfull mat från grunden, med fokus på högkvalitativa och hållbara råvaror.
Maten vi serverar ska vara både god och näringsriktig, och vi lägger stor vikt vid att kunna anpassa måltiderna efter barnens individuella behov.
Som person är du en lagspelare som trivs i samarbetet med ett större köksteam.
Du är van vid att arbeta i samverkan med pedagoger för att skapa en trygg och trivsam måltidsmiljö. Du delar gärna med dig av din kunskap och arbetsglädje, och du bidrar aktivt till ett gott samarbete i köket.
Vi söker dig som kan arbeta inom givna riktlinjer, men som också brinner för att utveckla och förbättra vår Kostorganisation. Du ser möjligheter till förbättringar, tar initiativ och bidrar till att höja både arbetsprocesser och matens kvalitet.
- Har en avslutad kockutbildning.
- Är självgående och kan jobba självständigt.
- Ha goda kunskaper om specialkost och allergener.
- God förmåga att kommunicera med barn och pedagoger.
- Meriterande med erfarenhet från storkök eller liknande
- Mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
- Grundläggande IT-kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Mycket viktigt egenskap är att vara flexibel och kunna hjälpa till där behov kan uppstå.
Kan även bli aktuellt med rekrytering till andra köks områden inom Kostorganisationen via denna annons.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som kock.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
