Kock till Bistron på Torekov Hotell
2025-08-15
Vill du arbeta i ett härligt team med höga ambitioner i en fantastisk miljö med fina råvaror? Nu letar vi efter en kock till Bistron på Torekov Hotell.
Om Bistron på Torekov Hotell
Vi arbetar alltid utifrån säsongens utbud och råvarorna väljer vi med omsorg. I Bistron är vi granne och kompis med traktens bönder och matproducenter, som står för merparten av råvarorna.
Bistron är en livfull mötesplats från tidig morgon till sen kväll, oavsett veckodag eller årstid. Vi är ett positivt team med hög målsättning vad det gäller kvalité och service. Vårt mål är att skapa en fantastisk produkt för våra gäster.
Vi söker dig som
* Har kockutbildning eller några års arbetslivserfarenhet
* Har ett genuint intresse av matlagning
* Kan hantera både den varma och den kalla sektionen
* Är kunnig inom specialkost och allergier
* Har en stark känsla för kvalitet
* Kan arbeta självständigt och i team för att nå egna och företagets mål
* Är en social, glad, energigivande och kommunikativ person
* Är ordningsam och tycker om ett högt tempo
Vi erbjuder dig
* En fantastisk arbetsplats
* Generösa förmåner på hotellen och restaurangerna inom GRAM Group
* Kollektivavtal med HRF
* Goda utvecklingsmöjligheter inom service, mat och dryck
Tjänst: Heltid tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Arbetstider: Varierande arbetstid (vardagar och helger) kvällar.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Publiceringsdatum2025-08-15
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är den 15 september 2025.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Längst ut på undersköna Bjärehalvön ligger Torekov Hotell. Här blir luften klarare, tankarna lättare, axlarna sänks. Varje rum och svit har en egen terrass, Bistron serverar närodlat och gärna kravmärkt, tennisbanorna och utegymmet lockar till utomhusträning. Hotellet är en del av GRAM Group och självklart är hela hotellet Svanenmärkt.www.torekovhotell.se
Torekov Hotell Kontakt
Kökschef
Axel Westeson axel.westeson@torekovhotell.se 0431-55 81 92 Jobbnummer
9460641