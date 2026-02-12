Kock till Bistron på Torekov Hotell
Torekov Hotell Resort AB / Kockjobb / Båstad Visa alla kockjobb i Båstad
2026-02-12
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torekov Hotell Resort AB i Båstad
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Åstorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett härligt team med höga ambitioner i en fantastisk miljö med fina råvaror? Nu letar vi efter en kock till Bistron på Torekov Hotell. Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Torekov Hotell är en personlig och välkomnande destination längst ut på Bjärehalvön, där havet, naturen och maten står i centrum. Här möts gäster året runt för avkoppling, spa, konferens och minnesvärda matupplevelser - alltid med kvalitet, omtanke och närvaro som ledord. I Bistron är maten en självklar del av helheten. Vi arbetar utifrån säsongens utbud och väljer våra råvaror med stor omsorg. Som granne och vän till traktens bönder och matproducenter låter vi närproducerade råvaror utgöra merparten av det vi serverar och sätta tonen för vår meny. Bistron är en livfull mötesplats från morgon till kväll, året om, där hotellgäster, konferenssällskap och lokala besökare möts i en varm och avslappnad miljö. Vi är ett positivt och engagerat team med höga ambitioner kring kvalitet och service, med målet att alltid skapa en fantastisk produkt och upplevelse för våra gäster. Torekov Hotell är en del av GRAM Group som tillsammans med Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och restaurangerna Mamas Italian, Papas, Pepe's Bodega och PAVO utgör tre särpräglade hotell och flera restauranger på en enastående destination i Båstad och på Bjärehalvön.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som startar med sex månaders provanställning. Arbetstiderna varierar och både dag, kvälls och helgarbete förekommer. Flexibilitet och en positiv inställning är därför avgörande. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som:
* Har kockutbildning eller några års arbetslivserfarenhet från kockyrket
* Har ett genuint intresse av matlagning
* Kan hantera både den varma och den kalla sektionen
* Är kunnig inom specialkost och allergier
* Har en stark känsla för kvalitet
* Kan arbeta självständigt och i team för att nå egna och företagets mål
* Är en social, glad, energigivande och kommunikativ person
* Är ordningsam och tycker om ett högt tempo
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Matlagning, både kallkök, varmkök och desserter
* Förberedelser av maträtter
* Vara en del av skapandet av nya maträtter och bidra till en spännande meny
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en fantastisk arbetsplats i en unik miljö på en etablerad destination vid havet. Som en del av GRAM Group blir du en del av en välrenommerad hotell- och restaurangkoncern med kollektivavtal enligt HRF, attraktiva personalförmåner såsom personalrabatter och friskvårdsbidrag, samt generösa förmåner på våra hotell och restauranger. Tillsammans med ett engagerat och professionellt team får du goda möjligheter att utvecklas inom service, mat och dryck.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Axel Westesson, Kökschef Torekov Hotell
Längst ut på undersköna Bjärehalvön ligger Torekov Hotell. Här blir luften klarare, tankarna lättare, axlarna sänks. Varje rum och svit har en egen terrass, Bistron serverar närodlat och gärna kravmärkt, tennisbanorna och utegymmet lockar till utomhusträning. Hotellet är en del av GRAM Group och självklart är hela hotellet Svanenmärkt.www.torekovhotell.se
| www.gramgroup.se Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torekov Hotell Resort AB
(org.nr 556801-9763), http://www.torekovhotell.se Arbetsplats
Torekov Hotell Kontakt
Kökschef
Axel Westeson axel.westeson@torekovhotell.se Jobbnummer
9739809