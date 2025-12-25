Kock till Bistro Kino
Är du en passionerad och kreativ kock som vill arbeta i en spännande miljö där mat och kultur möts? Bistro Kino söker nu en kock som kan bidra till vårt team och vår vision!Publiceringsdatum2025-12-25Om företaget
Bistro Kino är en del av Filmhuset Kino och ett kulturhus mitt i hjärtat av Lund. Vi erbjuder en kombination av högkvalitativ bistroupplevelse med både kötträtter och vegetariska alternativ samt enklare bar snacks.
Bistro Kino drivs av den ideella föreningen Folkets bio i Lund, som i över 35 år har erbjudit filmupplevelser till staden.Arbetsuppgifter
Tillaga rätter enligt vårt bistrokoncept som följer säsongen och våra höga kvalitetskrav.
Samarbeta tätt med kökschefen, restaurangchefen, de andra kockarna, baren och servisen för att säkerställa högkvalitativ och snabb service.
Arbeta både självständigt och i team beroende på situation och behov.
Vi söker dig som:
Med erfarenhet av matlagning på professionell nivå.
Är kreativ och bra på att anpassa rätter efter säsong.
Trivs med att jobba både självständigt och i team.
Har ett öga för detaljer och kan leverera under tidspress.
Kan kommunicera flytande på svenska och/eller engelska.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö i ett kulturhus där mat och kultur går hand i hand.
Möjlighet att vara med och forma och utveckla vår matupplevelse.
Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning.
Lön och förmåner enligt kollektivavtalSå ansöker du
Låter detta som jobbet för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 31/1/2026 och bli en del av Bistro Kino! Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: sara.negrell@kino.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Folkets Bio i Lund
222 22 LUND Arbetsplats
Folkets Bio i Lund Bistro AB Kontakt
Restaurangchef
Sara Negrell sara.negrell@kino.nu Jobbnummer
9663778