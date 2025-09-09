Kock till Båstad
2025-09-09
Vi letar efter en engagerad och skicklig kock som vill vara med och skapa kulinariska upplevelser i vårt team i Båstad. Är du den vi söker?
Som kock hos oss får du vara en del av ett kreativt och dynamiskt team i Båstad. Du kommer att bidra med dina matkunskaper för att förverkliga exceptionella middagsupplevelser och sätta vårt kök på kartan i vackra omgivningar.
Ansvarsområden inom matlagning Utveckla och förbereda menyer med ett fokus på hållbara ingredienser
Tillaga rätter som är både smakrika och visuellt tilltalande
Arbeta nära med köksteamet för att säkerställa effektiv och smidig köksverksamhet
Säkerställa att alla säkerhets- och hygienstandarder efterlevs noggrant
Egenskaper och kvalifikationer Flera års erfarenhet i ett professionellt kök
En passion för matkonst och kreativitet i arbetet
Kapabel att arbeta i ett dynamiskt, ofta stressigt, arbetsklimat
Utmärkt förmåga att kommunicera och samverka i en lagmiljö
Tycker om att arbeta i olika miljöer och uppskattar flexibilitet
Kunna kommunicera effektivt på svenska eller engelska
Körkort är en fördel
Fördelar med att arbeta hos oss Delta i ett kreativt och hängivet team
Verka i vackra, natursköna omgivningar i närheten av stranden
Utveckla din expertis genom att experimentera med ingredienser och rätter
Dra nytta av attraktiva förmåner och en inkluderande kultur
Arbetstid och typ av anställning
Vi erbjuder flexibla deltids- och heltidspositioner, perfekt för dig som studerar eller har andra åtaganden. Lön baseras individuellt enligt kollektivavtal.
Varför ska du jobba på RA Hospitality?
Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
