Kock Sommarsäsong
High Coast Distillery AB (publ) / Kockjobb / Kramfors Visa alla kockjobb i Kramfors
Som kock hos oss arbetar du med mat som är en viktig del av gästupplevelsen. Arbetet innebär bland annat
tillagning av lunch och middag för restaurang och uteservering
arbete med lokala och säsongsbaserade råvaror
samarbete tätt tillsammans med servering och övrig besökspersonal
att bidra till struktur, kvalitet och ett välfungerande kök
Arbetstiden är främst förlagd till dagar, kvällar och helger under sommarsäsongen.
Vem är du?
Vi söker dig som
har erfarenhet av arbete i kök eller restaurang
trivs i ett periodvis högt tempo
är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
har ett intresse för mat, råvaror och hantverk
kan arbeta under sommaren, inklusive helger
Det är meriterande om du har
kockutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet
erfarenhet av à la carte, café- eller lunchverksamhet
Vi erbjuder
ett omväxlande och utvecklande sommarjobb i en unik miljö
möjlighet att arbeta med mat som är en del av en större helhetsupplevelse
ett engagerat team med stark gemenskap
arbete på ett av Sveriges mest profilerade besöksmål inom mat och dryck Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@highcoastwhisky.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare High Coast Distillery AB (publ)
(org.nr 556729-2593)
Sörviken 140 (visa karta
)
872 96 BJÄRTRÅ Arbetsplats
High Coast Distillery AB publ Kontakt
Besökschef
Eva Garbom eva.garbom@highcoastwhisky.se Jobbnummer
