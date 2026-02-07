Kock, sommarsäsong
2026-02-07
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Är du en glad och social person som gillar högt tempo är det kanske dig vi söker.
Jobbet innefattar alla olika delar som ska skötas i ett kök. Allt från prepp, service och hygien. Du bör klara av att arbeta självständigt, men även funka bra i grupp, eftersom vi alltid är 2-3 st som jobbar i köket.
Arbetstiden kan variera, men i stort sätt alltid kvällstid. Innefattar även helgarbete.
Anställningen avser i första hand perioden maj-augusti, med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Skicka CV och personligt brev
E-post: henrikandersson.jhl@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jhl i Kristianstad AB
(org.nr 556806-2995), http://www.la-cucina.se
Döbelnsgatan 10 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Kontakt
Köksmästare/Ägare
Henrik Munch-nielsen henrikandersson.jhl@gmail.com 0704234224 Jobbnummer
9729493