Kock sökes till Piteå
Sushi Odod i Piteå AB / Kockjobb / Piteå Visa alla kockjobb i Piteå
2025-12-09
Sushi Odod I Piteå AB är en restaurang som erbjuder sina gäster en modern asiatisk matupplevelse med inriktning mot en spännande fusion med tydliga influenser från det japanska och koreanska köket och omtyckta sushirätter.
Vi söker nu en eller ett par kockar som vill delta i vår resa och liksom vi brinner för att ge våra gäster den allra bästa matupplevelsen. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver kunna arbeta såväl ensam som tillsammans med andra, besitta stor servicekänsla och hålla en hög standard vad gäller hantering av livsmedel och hygien.
Vi tar emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: ntsogtoo86@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sushi Odod i Piteå AB
(org.nr 559082-9734)
941 32 PITEÅ Jobbnummer
9636509