Kock sökes till Gossip & Bubbles sommarsäsong

Gossip and bubbels Aktiebolag / Kockjobb / Karlstad
2026-06-04


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Gossip & Bubbles är en livfull restaurang med fokus på à la carte. Vi serverar allt från pizza och pasta till moules frites – med kvalitet, tempo och känsla i fokus. Hos oss är både mat och stämning en viktig del av upplevelsen.
Nu söker vi en kock inför sommarsäsongen, med möjlighet till fortsatt arbete.
Om rollen
Du arbetar i ett kök med högt tempo där struktur, samarbete och eget ansvar är avgörande. Du förväntas vara självgående och bidra till en jämn och hög nivå under service.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina arbetsuppgifter
Förberedelser och prepp (såser, pasta m.m.)
Tillagning av rätter från à la carte-menyn
Säkerställa kvalitet och presentation
Ansvara för hygien och ordning i köket
Samarbeta med teamet för ett effektivt serviceflöde

Om tjänsten
Timanställning vid behov under sommarsäsongen, med möjlighet till fortsatt arbete under höst och vinter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock
Trivs i högt tempo och är stresstålig
Är självgående och ansvarstagande
Har god kunskap om råvaror och hygien
Är flexibel, lösningsorienterad och positiv
Gillar att arbeta i team

Hos oss jobbar vi nära varandra och ställer upp för varandra – inställning och engagemang är minst lika viktigt som erfarenhet.
Ansök idag – vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jobb@bubbels.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Arbetsgivare
Gossip and bubbels Aktiebolag (org.nr 556958-4625)
Älvgatan 2 (visa karta)
652 25  KARLSTAD

Arbetsplats
Gossip & bubbels AB

Jobbnummer
9947492

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