Kock sökes till Fiskboden i Lomma!
Fiskboden i Lomma AB / Kockjobb / Lomma
2026-03-13
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ny kollega till vårt härliga team!
Vi söker en kock som vill arbeta på helger och under lov (sommar osv), men med möjlighet till mer vid behov. Vi är främst en lunchrestaurang och har enbart öppet dagtid under höst och vinter. Under vår och sommar har vi lite mer varierade öppettider och även kvällspass kommer att förekomma under denna period.
Vi söker någon som har erfarenhet av arbete som kock eller liknande. Alternativt någon som läser kockutbildning eller annan relevant utbildning. Du behöver kunna arbeta självständigt likväl som i team, samt trivas att arbeta i ett högt tempo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: johanna@fiskboden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Arbetsgivare Fiskboden i Lomma AB
(org.nr 556777-0531)
Kajgatan 1 A (visa karta
)
234 40 LOMMA Jobbnummer
9797034