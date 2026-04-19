Kock sökes till Chocolaterian Båstad
Chocolaterian Båstad AB / Kockjobb / Båstad Visa alla kockjobb i Båstad
2026-04-19
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chocolaterian Båstad AB i Båstad
Vi söker en kreativ kock/kallskänka till Chocolaterian i Båstad
Vi har ett varierat bistro kök med pizzor, sallader, paj, pasta, grillade smörgåsar med mera
Ett enklare kök men önskvärt att du är kreativ med nya idéer som ska passa våra besökare.
Vi bakar frallor, focaccia, alla bakverk, tillverkar gelato och praliner. Så har du erfarenhet av något av ovan är det meriterande
Vi jobbar varannan helg, rullande schema. På lågsäsong 80% onsdag-söndag varannan vecka och onsdag-fredag varannan vecka.
Högäsong maj-aug rullande 2 veckors schema heltid öppet alla dagar
Alltid öppet 10-17. Arbetstid 9-1730
Tillträde 1 juni eller tidigare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: carina@chocolaterian.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chocolaterian Båstad AB
(org.nr 559048-6261)
Kattviksvägen 235 (visa karta
)
269 91 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carina Loven carina@chocolaterian.nu 0735044646 Jobbnummer
9862783